Япония планирует закупить в США до 400 крылатых ракет Tomahawk

Япония может купить до 400 крылатых ракет Tomahawk у США, об этом сообщает газета "Киодо" со ссылкой на заявление представителей оппозиционных партий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, цифру озвучили на бюджетной комиссии палаты представителей. Ранее о сотрудничестве с США заявил министр обороны Ясукадзу Хамада. Стороны подпишут контракт после 1 апреля, передает телеканал "Известия". К 2027 году Япония хочет закупить у США до 500 ракет Tomahawk.