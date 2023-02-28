В Турции произошло еще одно землетрясение

В турецкой провинции Малатья произошло очередное землетрясение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), землетрясение магнитудой 4,1 единицы было зафиксировано в районе Ешильюрт Малатьи.

Очаг залегал на глубине 7 км.