https://news.day.az/world/1542051.html В Турции произошло еще одно землетрясение
В Турции произошло еще одно землетрясение
В турецкой провинции Малатья произошло очередное землетрясение.
Как передает Day.Az со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), землетрясение магнитудой 4,1 единицы было зафиксировано в районе Ешильюрт Малатьи.
Очаг залегал на глубине 7 км.
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