https://news.day.az/world/1542075.html В Гонконге отменяется обязательный масочный режим
В Гонконге отменяется обязательный масочный режим
Власти Гонконга с 1 марта отменяют обязательный масочный режим в помещениях и на открытом воздухе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на газету South China Morning Post, об этом заявил во вторник глава гонконгской администрации Джон Ли.
"Требование к ношению масок в помещениях и на открытом воздухе будет отменено с 1 марта", - сказал Ли.
В материале отмечается, что требование носить маски сохраняется для некоторых помещений с административными функциями, в частности медицинских учреждений.
Масочный режим был введен в Гонконге в июле 2020 года и регулярно продлевался.
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