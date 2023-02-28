В Гонконге отменяется обязательный масочный режим

Власти Гонконга с 1 марта отменяют обязательный масочный режим в помещениях и на открытом воздухе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на газету South China Morning Post, об этом заявил во вторник глава гонконгской администрации Джон Ли.

"Требование к ношению масок в помещениях и на открытом воздухе будет отменено с 1 марта", - сказал Ли.

В материале отмечается, что требование носить маски сохраняется для некоторых помещений с административными функциями, в частности медицинских учреждений.

Масочный режим был введен в Гонконге в июле 2020 года и регулярно продлевался.