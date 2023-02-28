Мощный взрыв на заправке в Узбекистане

Газовый баллон убил мужчину в Узбекистане. Несчастный случай произошел на заправке, емкость неожиданно взорвалась в одной из машин. Момент взрыва засняла камера видеонаблюдения.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на кадрах видно, как из машины резко вылетает баллон. Он ударяется о стену, а затем рикошетом попадает в голову сотруднику заправки, который пытался убежать. Мужчина погиб на месте.