https://news.day.az/world/1542109.html Мощный взрыв на заправке в Узбекистане - есть погибший - ВИДЕО
Мощный взрыв на заправке в Узбекистане - есть погибший - ВИДЕО
Газовый баллон убил мужчину в Узбекистане. Несчастный случай произошел на заправке, емкость неожиданно взорвалась в одной из машин. Момент взрыва засняла камера видеонаблюдения.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на кадрах видно, как из машины резко вылетает баллон. Он ударяется о стену, а затем рикошетом попадает в голову сотруднику заправки, который пытался убежать. Мужчина погиб на месте.
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