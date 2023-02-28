Мощное торнадо в США

Сильные разрушения произошли в американском штате Оклахома, где пронеслись сразу два торнадо. Там пострадали 12 жителей. Страшный ураган переворачивал автомобили. А на месте многих домов остались практически руины. Мощными порывами также оборвало провода, в результате чего более 16 тысяч американцев остались без света.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в Индонезии также бушует торнадо. Из-за удара стихии трое человек получили травмы. Больше всего пострадала деревня недалеко от города Джембер, которая оказалась в эпицентре стихии. Начался мощный ливень, ветер сносил крыши и ломал деревья.