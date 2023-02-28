Число погибших в результате вчерашнего землетрясения в Малатье достигло 2 человек.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сообщили в Агентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

В результате землетрясения пострадали 140 человек.