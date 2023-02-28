Армения обвинила Россию в предательстве

Россия должна быть более сдержанной и признать, что не может решить вопросы безопасности Армении. Об этом спикер Национального Собрания Армении Ален Симонян заявил журналистам во вторник, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Конечно, Россия играет роль (в нормализации армяно-азербайджанских отношений - ред.) и не может не иметь ее, потому что тем не менее российские миротворцы там стоят. В то же время считаю немного излишними те "конвульсии" и реакции из Москвы, которые происходят, когда какая-либо другая сторона пытается сделать что-то положительное", - сказал спикер НС Ален Симонян журналистам.

Он отметил, что считает заявления из Москвы более эмоциональными, чем должно быть со стороны большой политической структуры.

"Считаю, что они должны быть чуть более спокойными, сдержанными и должны понимать, что у Армении есть свои интересы и проблемы безопасности, которые должны быть обеспечены, несмотря на геополитические колебания, чьи-то желания или ревность", - заявил Симонян.

Он также добавил, что Россия должна публично сообщить, что не может решить вопросы безопасности Армении.

"Они всегда говорят, что всегда будут лишь за то, чтобы кто-то другой смог по-другому решить вопрос. Но дело в том, что этот вопрос должны решить они. Они должны были решить этот вопрос. Давайте начистоту - это они обеспечивают нашу безопасность и территориальную целостность", - заявил спикер НС Ален Симонян.

Он отметил, что в Армении находится российская 102-я военная база, и все договора были направлены на решение этого вопроса.

"Ну так, где вы? Почему вы не принимаете участие? Если не можете, то нужно публично об этом сообщить и может быть вместе сядем и найдем решения. Но мы видим, что происходит", - сказал Симонян.