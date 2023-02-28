https://news.day.az/world/1542241.html «Талибан» получил оружие из США на миллиарды долларов
«Талибан» получил оружие из США на миллиарды долларов
Вывод американских войск из Афганистана привел к тому, что Соединенные Штаты оставили "Талибану" оружие на 7,2 миллиарда долларов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Эти данные приводит специальный генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана Джон Сопко, передает американская газета The Wall Street Journal.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре