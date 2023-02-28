Еще несколько звезд отказались выступать на концерте в честь коронации Карла III

Еще несколько знаменитостей, которых пригласили выступать на концерте в честь коронации Карла III, отказались от участия в мероприятии. Об этом сообщает The Irish Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным газеты, британский музыкант Элтон Джон, группа Spice Girls и певец Гарри Стайлс решили не выступить в Виндзорском замке из-за загруженности графиков. Отмечается, что организаторы мероприятия "работают не покладая рук", однако столкнулись с рядом проблем. "Элтон Джон был первым в списке Чарльза", - сказал источник газеты, отметив, что музыкант не сможет присутствовать из-за европейского турне.