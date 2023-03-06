В Германии хотят запретить системы отопления на мазуте

Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ совместно с Министерством строительства, городского развития ФРГ работают над законопроектом, запрещающим установку новых систем газового отопления и отопления на мазуте с 2024 года. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на представителя ведомства, передает Day.Az.

По ее информации, в настоящее время ведомства работают над соответствующей поправкой в законодательство, однако окончательных проектов пока нет. Почти год назад правящая в ФРГ коалиция договорилась о том, что с 1 января 2024 года каждая вновь установленная система отопления должна на 65% работать на возобновляемых источниках энергии. Это требование должно быть закреплено в законе об энергоснабжении зданий. Согласно законопроекту, установка отопительных систем на основе исключительно ископаемого топлива, в первую очередь систем газового отопления и отопления на мазуте, будет запрещена с 2024 года, но, по данным министерств, это решение еще не является окончательным.

На прошлой неделе глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек ("зеленые") дал понять, что он видит серьезную потребность в государственной поддержке для более широкого перехода на системы отопления, не наносящие вред климату.

Германия в настоящее время отказывается от российских энергоресурсов, заменить поставки угля и нефти планируется в этом году, газа - к 2024 году. Это происходит на фоне роста цен на энергоресурсы в мире. К 2045 году ФРГ хочет добиться климатической нейтральности и полностью перейти на зеленую энергетику. С этой целью использование ископаемого топлива для отопления зданий должно быть полностью прекращено не позднее 2045 года.