В Таиланде начались крупнейшие в Восточной Азии учения Cobra Gold с участием более 30 стран, включая США, Японию, Китай. Об этом сообщает агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В этом году учения принимают совместно США и Таиланд, а также на полноценной основе в Cobra Gold участвуют Япония, Южная Корея, Сингапур, Малайзия и Индонезия. Китай, Индия и Австралия присоединились в ограниченном формате.

Всего к маневрам привлекаются около 10 тысяч человек, среди которых около 6 тысяч направили Соединенные Штаты. Учения Cobra Gold продлятся до 10 мая.

За последние 10 лет число американских военнослужащих в маневрах Cobra Gold сократилось с 10 тыс. до примерно 6-7 тыс.