Во Франции повысятся цены на продукты питания

Французские дистрибьюторы с начала марта будут закупать продукцию у производителей продовольствия на 10% дороже, чем раньше. Об этом во вторник в эфире радиостанции France Info заявил глава Федерации торговли и дистрибьюторов Франции Жак Крессель, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С начала марта мы должны будем платить примерно на 10% больше за продукцию крупных брендов", - отметил он.

По его словам, цены повысятся на "продукты питания, некоторые лекарства, парфюмерию и гигиенические средства".

Отмечается, что эта ситуация продлится до лета, когда запасы продовольствия начнут пополняться. Как поясняет радиостанция, увеличение цен на 10% добавится к показателю инфляции, который, согласно данным Национального института статистики и экономических исследований (Insee), в феврале составил 14,5%.

29 февраля должны завершиться переговоры между производителями и дистрибьюторами о ценах на их продукцию. При этом, как сообщил Крессель, диалог с представителями крупных брендов осложняется их требованиями о поднятии цен на продовольствие на 15%-16%.