Shell рассматривала возможность переноса штаб-квартиры в США

Нефтегазовая компания Shell могла перенести штаб-квартиру в Соединенные Штаты. Об этом во вторник сообщила газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, такая возможность рассматривалась руководством компании, в том числе нынешним генеральным директором Ваелом Саваном. В итоге было принято решение консолидировать активы компании в Лондоне.

Причиной изучения перспектив переезда в США газета называет разницу в оценке стоимости Shell и ее основных конкурентов - американских ExxonMobil и Chevron. Несмотря на отказ от планов по переносу штаб-квартиры, руководство Shell стремится повысить свою привлекательность для американских инвесторов. Ради этого компания может даже отказаться от плана по ежегодному сокращению добычи нефти на 1-2%, а также замедлить переход к возобновляемым источникам энергии.

Shell является крупнейшей компанией Великобритании, ее капитализация составляет £176 млрд ($215,2 млрд), а доход оценивается в £316 млрд ($382 млрд). Ее переезд в США мог подорвать статус Лондона как мирового финансового центра, отмечает Financial Times.