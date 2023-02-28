В Дании депутатам рекомендовали отказаться от TikTok

Отказ от приложения TikTok рекомендован всем членам и сотрудникам Фолькетинга, парламента Дании. Об этом во вторник сообщается в парламентском пресс-релизе, где также говорится, что рекомендация связана с кибербезопасностью. Все, кого она касается, получили сегодня соответствующее уведомление, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Фолькетинг опирается на оценки органов безопасности. Сейчас, когда, по данным Центра кибербезопасности, использование [приложения] TikTok несет в себе риски шпионажа, мы соответствующим образом адаптируемся к этому, - написал в пресс-релизе спикер парламента Сёрен Гаде. - Тем самым мы следуем линии, определенной Центром для госучреждений".

Недавно Центр кибербезопасности подготовил руководство по безопасности мобильных девайсов, где рекомендовано не устанавливать TikTok на официальных устройствах. Само руководство было обнародовано на прошлой неделе, в тот же день, когда Еврокомиссия и Совет ЕС объявили о запрете на использование этого приложения в рабочих телефонах для своих сотрудников.