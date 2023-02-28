Годовая инфляция в Испании выросла

Годовая инфляция в Испании в феврале составила 6,1%, ее рост отмечается второй месяц подряд. Такие предварительные данные опубликовал во вторник национальный институт статистики королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Расчетная годовая инфляция индекса потребительских цен в феврале 2023 года составляет 6,1%", - уточнили в институте. Там объяснили рост показателя увеличением цен на электроэнергию, продукты питания и безалкогольные напитки. Таким образом, второй месяц подряд инфляция растет по сравнению с данными за предыдущий месяц.

В июле 2022 года инфляция в королевстве достигла 10,8%, что стало самым высоким показателем с 1984 года.