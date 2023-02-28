В Турции из-под завалов вытащили лошадь спустя 21 день после землетрясения

В Турции спасатели смогли вытащить из-под завалов живую лошадь, которая пробыла в заточении под землей 21 день после произошедшего в регионе разрушительного землетрясения. Об этом стало известно из видеоролика, распространившегося в Сети 28 февраля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, животное находилось в узком пространстве в заточении между плитами почти месяц без воды и еды и ожидало спасения. Когда спецтехника освободила лошадь от бетонных оков, ее за веревку, обмотанную вокруг шеи, взял владелец. После чего она спокойно сама пошла наверх по обломкам здания и выбралась наружу.