Афтершоки, каждый из которых почти такой же разрушительный, как землетрясение, продолжаются

Афтершоки, каждый из которых почти такой же разрушительный, как землетрясение, все еще продолжаются.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"После подземных толчков в Хатае на прошлой неделе мы столкнулись с аналогичной ситуацией вчера в Малатье. К сожалению, в результате этих подземных толчков у нас есть разрушения, потери, люди получили ранения", - сказал он.

Напомним, что 6 февраля в Турции с интервалом в несколько часов произошли два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. В результате землетрясений произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш, есть многочисленные человеческие жертвы.