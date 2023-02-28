Афтершоки, каждый из которых почти такой же разрушительный, как землетрясение, продолжаются
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Афтершоки, каждый из которых почти такой же разрушительный, как землетрясение, все еще продолжаются.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"После подземных толчков в Хатае на прошлой неделе мы столкнулись с аналогичной ситуацией вчера в Малатье. К сожалению, в результате этих подземных толчков у нас есть разрушения, потери, люди получили ранения", - сказал он.

Напомним, что 6 февраля в Турции с интервалом в несколько часов произошли два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. В результате землетрясений произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш, есть многочисленные человеческие жертвы.