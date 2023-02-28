Экономика одной европейской страны вступила в рецессию

В третьем квартале прошлого года ВВП Финляндии сократился на 0,1 процента по сравнению с предыдущим уровнем, а в четвертом квартале упал еще на 0,6 процента. Об этом сообщает статистический центр республики в отчете на своем сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Такие показатели свидетельствуют о том, что Финляндия вступила в рецессию, заявил представитель ведомства Саму Хакала. Он отметил, что одной из причин замедления роста экономики страны стало начало военных действий в Украине.

Другими факторами, повлиявшим на сокращение ВВП европейской страны, стали разгоняющаяся инфляция и резкое повышение процентных ставок, пишет Bloomberg. В текущем году эксперты прогнозируют умеренный спад экономики страны, в то время как в 2024 году ожидают ее восстановление.

В то же время в последнем квартале 2022 года выросла экономика еврозоны. Эксперты считают, что странам блока пока удалось избежать технической рецессии, и это может придать ЕЦБ смелости по части ужесточения денежно-кредитной политики в рамках борьбы с инфляцией. В январе еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони говорил, что рост экономики в странах Евросоюза будет сдержанным, рецессии в странах блока не ожидается.