Британия не считает необходимым запрещать госслужащим пользоваться TikTok

Лондон не считает необходимым вводить запрет для госслужащих на использование приложения китайской социальной сети TikTok по аналогии с решением властей США и Евросоюза. Об этом в опубликованном во вторник интервью европейскому изданию Politico сообщила министр науки, инноваций и технологий Великобритании Мишель Донелан, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, это личный выбор. Как член Консервативной партии я твердо верю в личный выбор. <...> У нас нет доказательств в пользу того, что необходимо ввести запрет для людей на использование TikTok. Это был бы очень и очень решительный шаг, для реализации которого нужна значительная доказательная база", - отметила она.

По словам министра, в данном случае национальная безопасность Великобритании имеет первостепенное значение, но доказательств того, что соцсеть ее нарушает, не было.