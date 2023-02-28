ЕС выделит Сербии €610 млн

Евросоюз выделит Сербии €610 млн безвозвратных средств на строительство железнодорожного участка дороги Белград - Ниш. Об этом заявил во вторник президент Сербии Александар Вучич в ходе пресс-конференции с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики соседства Оливером Варгейи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это один из крупнейших инфраструктурных проектов, в которые мы когда-либо входили. ЕС дает нам €610 млн безвозвратных средств, в подарок. Всего стоимость проекта составит €2 млрд 775 млн, 525 млн мы даем из бюджета, остальное - из Европейского инвестиционного банка, банка обновления и развития. Самая большая помощь, самая большая поддержка, самые большие деньги", - заявил Вучич, добавив, что вместо теперешних 4-6 часов время в пути между городами составит 1 час 40 минут.

Ранее министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич заявил, что Евросоюз предоставит Сербии грант в размере €600 млн для строительства высокоскоростного участка железной дороги.