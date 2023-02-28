В Кахраманмараш почти полмиллиона жителей остались без крова после землетрясений

Почти полмиллиона жителей остались без крова в провинции Кахраманмараш, пострадавшей после разрушительных землетрясений на юго-востоке республики. Об этом заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в городе Эльбистан, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы продолжаем создавать палаточные и контейнерные городки, чтобы удовлетворить потребности наших людей в жилье. В настоящее время мы укрываем 461 тыс. граждан в палатках, общественных учреждениях, общежитиях, школах и других местах по всему Кахраманмарашу", - подчеркнул он в ходе выступления, которое транслировалось местными телеканалами.

По словам президента Турции, "процесс реновации городов будет ускорен, чтобы раз и навсегда оставить позади периоды, когда люди оказываются под завалами разрушенных зданий". Эрдоган напомнил о планах правительства "в течение года обеспечить новым жильем жителей провинций, пострадавших от землетрясений".

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали тысячи афтершоков, ощущались в 11 провинциях республики и соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия. Число жертв в Турции превысило 44 тысячи.