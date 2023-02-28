Кадры с рухнувшим в Мурманске вертолетом

Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ представляет первые кадры с места жесткой посадки вертолета в Мурманской области.

Видно, что воздушное судно упало в поле и завалилось на бок, фюзеляж получил серьезные повреждения. Все случилось в трех километрах от аэродрома во время захода на посадку.

По последним данным, на борту находились девять человек, четверо из них пострадали. Спасатели прибыли на место и эвакуировали всех пассажиров. Предварительная причина жесткой посадки - непогода.