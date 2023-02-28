https://news.day.az/world/1542384.html Кадры с рухнувшим в Мурманске вертолетом - ВИДЕО
Кадры с рухнувшим в Мурманске вертолетом - ВИДЕО
Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ представляет первые кадры с места жесткой посадки вертолета в Мурманской области.
Видно, что воздушное судно упало в поле и завалилось на бок, фюзеляж получил серьезные повреждения. Все случилось в трех километрах от аэродрома во время захода на посадку.
По последним данным, на борту находились девять человек, четверо из них пострадали. Спасатели прибыли на место и эвакуировали всех пассажиров. Предварительная причина жесткой посадки - непогода.
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