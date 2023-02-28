Более полумиллиона человек протестуют в Мехико

В столице Мексики более полумиллиона человек вышли на антиправительственный протест против действующего президента страны Андреса Мануэля Лопес Обрадора.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Люди выступают против сокращения и реорганизации Национального избирательного института. Люди уверены, что все делается для контроля и подтасовок будущих выборов президента.