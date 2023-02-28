https://news.day.az/world/1542391.html Более полумиллиона человек протестуют в Мехико - ВИДЕО
Более полумиллиона человек протестуют в Мехико - ВИДЕО
В столице Мексики более полумиллиона человек вышли на антиправительственный протест против действующего президента страны Андреса Мануэля Лопес Обрадора.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Люди выступают против сокращения и реорганизации Национального избирательного института. Люди уверены, что все делается для контроля и подтасовок будущих выборов президента.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре