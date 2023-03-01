Эрдоган о поддержке жителей зоны бедствия

Государство прилагает все усилия для поддержки населения провинций, пострадавших от разрушительных землетрясений 6 февраля. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник в ходе посещения провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава государства отметил, что в стране все еще фиксируются подземные толчки различной магнитуды, наглядным примером чему стало землетрясение 27 февраля магнитудой 5,6 в провинции Малатья.

Президент Эрдоган призвал сограждан к бдительности: "Не приближайтесь к пострадавшим постройкам в зоне бедствия".

Процесс реновации городов будет ускорен, с тем, чтобы раз и навсегда оставить позади периоды, когда люди оказываются под завалами разрушенных зданий, подчеркнул политик.

По его словам, в процессе подготовки плана по перестройке старых зданий будет учитываться фактор сейсмостойкости.

Глава государства пообещал в течение года обеспечить новыми домами жителей пострадавших от землетрясений провинций страны.

Он отметил, что новые дома в зоне бедствия не будут превышать 3-4 этажей.

Напомним, что 6 февраля в Турции с интервалом в несколько часов произошли два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. В результате землетрясений произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш, есть многочисленные человеческие жертвы.