Крупный пожар в Краснодаре

Ресторан загорелся на Кубанской набережной в Краснодаре. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале "Типичный Краснодар", запечатлено, как огонь стремительно распространяется по всему зданию, где расположено заведение.

В пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что для ликвидации пожара задействован 91 человек и 28 единиц техники, в том числе от МЧС 55 человек и 18 единиц техники. Возгоранию присвоен третий ранг сложности.