https://news.day.az/world/1542412.html Крупный пожар в Краснодаре - ФОТО - ВИДЕО
Крупный пожар в Краснодаре - ФОТО - ВИДЕО
Ресторан загорелся на Кубанской набережной в Краснодаре. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.
На кадрах, опубликованных в Telegram-канале "Типичный Краснодар", запечатлено, как огонь стремительно распространяется по всему зданию, где расположено заведение.
В пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что для ликвидации пожара задействован 91 человек и 28 единиц техники, в том числе от МЧС 55 человек и 18 единиц техники. Возгоранию присвоен третий ранг сложности.
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