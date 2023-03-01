https://news.day.az/world/1542414.html Число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 45 тыс. человек
Число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 45 тыс. человек
Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 45 089 человек.
Как сообщает в среду Day.Az, информацию об этом распространило Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).
Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.
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