В Южной Корее зарегистрировали на протяжении года торговый дефицит

Объем импорта Республики Корея превышает экспорт в течение 12 месяцев подряд. Об этом свидетельствуют данные министерства промышленности, торговли и энергетики, опубликованные в среду, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Объем экспорта в феврале составил $50,1 млрд, стоимость импорта - $55,4 млрд. Таким образом, торговый дефицит составил $5,3 млрд. Импорт превышает экспорт на протяжении 12 месяцев, такое происходит впервые с 1997 года.

В прошлом месяце поставки за рубеж сократились на 7,5%. Объем экспорта сокращается в течение пяти месяцев подряд. В качестве одной из причин указывается уменьшение спроса на полупроводники - поставки этой продукции в стоимостном выражении упали на 42,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время в феврале импорт вырос на 3,6%. Существенную роль в этом сыграло увеличение цен на энергоносители - их совокупный импорт в феврале вырос на 19,7%.

В прошлом месяце Республика Корея стала больше экспортировать в США (на 16,2%), Европу (13,2%), Ближний Восток (20,2%) и Индию (11%). Экспортные поставки сократились в торговле с Китаем (24,2%), АСЕАН (16,1%), Центральной и Южной Америкой (19,1%), а также со странами СНГ (13,6%). Стоимость экспортированной в СНГ южнокорейской продукции составила $1,05 млрд.