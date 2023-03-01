Количество погибших в столкновении поездов в Греции выросло

Число погибших в столкновении двух поездов в Греции выросло до 32 человек.

Свежие данные огласил официальный представитель пожарной службы Греции Василис Вартакояннис в эфире телеканала ERT.

"На данный момент подтверждена гибель 32 человек. Из 85 раненых, которых перевезли в больницы, госпитализированы 53, остальные выписаны", - объявил представитель спасателей.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, он добавил, что основные усилия спасателей сосредоточены на перевернувшихся первых двух вагонах пассажирского поезда, поскольку оттуда труднее всего извлечь пассажиров.

Напомним, вечером 28 февраля пассажирский поезд, следовавший по маршруту Салоники - Лариса, врезался в грузовой состав. Из-за этого три пассажирских вагона сошли с рельсов, и начался сильный пожар.

Пожарные сообщили, что первые вагоны поездов оказались полностью разбиты, а удар был такой силы, что колеса и части составов отлетели на расстояние до 100 метров.

По предварительной версии, поезда на полной скорости двигались навстречу друг другу, находясь на одном пути.