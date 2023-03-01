Пассажирский автобус протаранил здание в России
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Видео с места событий опубликовал Telegram-канал PrimaMedia.Приморье. На представленных кадрах видно, что пустой автобус влетел в угол здания.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в результате инцидента никто не пострадал.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.