https://news.day.az/world/1542435.html Пассажирский автобус протаранил здание в России - ВИДЕО
Пассажирский автобус протаранил здание в России - ВИДЕО
Видео с места событий опубликовал Telegram-канал PrimaMedia.Приморье. На представленных кадрах видно, что пустой автобус влетел в угол здания.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в результате инцидента никто не пострадал.
Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.
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