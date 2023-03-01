https://news.day.az/world/1542437.html Нападение с ножом на учителя в Японии
Нападение с ножом на учителя в Японии
Неизвестный с ножом проник на территорию школы в японском городе Тода (префектура Сайтама) и ранил учителя.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду телеканал TBS.
По его данным, несколько преподавателей смогли схватить нападавшего, в настоящее время им занимается полиция. Ученики не пострадали.
По данным агентства Kyodo, пострадавшему учителю около 60 лет. В момент госпитализации он мог говорить, других подробностей о его состоянии нет.
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