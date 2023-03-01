Нападение с ножом на учителя в Японии

Неизвестный с ножом проник на территорию школы в японском городе Тода (префектура Сайтама) и ранил учителя.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду телеканал TBS.

По его данным, несколько преподавателей смогли схватить нападавшего, в настоящее время им занимается полиция. Ученики не пострадали.

По данным агентства Kyodo, пострадавшему учителю около 60 лет. В момент госпитализации он мог говорить, других подробностей о его состоянии нет.