https://news.day.az/world/1542439.html «Красный» уровень погодной опасности в Испании - ВИДЕО
«Красный» уровень погодной опасности в Испании - ВИДЕО
На испанском курортном острове Майорка объявлен "красный" уровень погодной опасности.
Из-за шторма "Джульеттa" остров накрыли полуметровые сугробы. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки выпадет ещё столько же снега.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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