«Красный» уровень погодной опасности в Испании
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На испанском курортном острове Майорка объявлен "красный" уровень погодной опасности.

Из-за шторма "Джульеттa" остров накрыли полуметровые сугробы. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки выпадет ещё столько же снега.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.