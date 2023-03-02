Босс итальянской мафии сбежал из тюрьмы по связанным простыням

По-настоящему ловкий и дерзкий побег босса итальянской мафии попал на камеры наблюдения. Чтобы покинуть одну из самых охраняемых тюрем Италии, Марко Радуано хватило лишь импровизированной веревки, которую он смастерил из простыней. Заключенный просто спустился по ней по стене, спрыгнул на траву и исчез в неизвестном направлении. Надзиратели опомнились только спустя два часа.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в руководстве тюрьмы все списали на острую нехватку персонала. Так, в момент побега за мониторами системы видеонаблюдения вообще не было ни одного сотрудника.

Радуано арестовали в 2018 году и приговорили к 19 годам заключения за убийство и торговлю наркотиками. Сейчас его разыскивают по всей стране, усилили проверки в аэропортах, но пока эти усилия результата не принесли.