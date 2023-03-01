https://news.day.az/world/1542443.html В Кахраманмараше произошло еще одно землетрясение
В Кахраманмараше произошло еще одно землетрясение
В районе Экинозу турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).
Было отмечено, что землетрясение магнитудой 4,4 единицы произошло в 05:23 по местному времени (03:23 по Баку - ред.).
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре