В Кахраманмараше произошло еще одно землетрясение

В районе Экинозу турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Было отмечено, что землетрясение магнитудой 4,4 единицы произошло в 05:23 по местному времени (03:23 по Баку - ред.).