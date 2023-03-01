Акционеры подали в суд на Tesla и Маска

Акционеры Tesla подали в суд на компанию и ее гендиректора. Илона Маска обвинили в преувеличении возможностей автопилота машины.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, национальная администрация безопасности дорожного движения вынудила Tesla отозвать более 362 тыс. автомобилей, передает телеканал "Известия". Бета-версию автопилота признали небезопасной. Компания отозвала модели, но так и не согласилась с результатами расследования Национальной дорожной администрации.