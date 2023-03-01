Женщина умерла во время задержания полицией

В американском Тенесси полиция арестовала женщину в больнице за отсутствие страховки, после чего она скончалась от инсульта в полицейском участке.

Сейчас полное видео инцидента облетает американские соцсети вызывая негодование многих американцев.

На видео видно, как полицейские арестовывают женщину, и слышно, как она говорит, что умирает и ей нужна врачебная помощь.

По официальным данным, сотрудники полиции прибыли на вызов о женщине, которая устроила беспорядки в больнице (просила принять её без страховки опасаясь, что умирает). Когда они прибыли, они обнаружили женщину, которую описали как "непослушную и воинственную". Офицеры поместили ее под арест и доставили в центр заключения округа Нокс, где она вскоре умерла.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.