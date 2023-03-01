Мощное землетрясение у берегов Папуа - Новой Гвинеи

Землетрясение магнитудой 6,3 зарегистрировано в среду у побережья Папуа - Новой Гвинеи. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 108 км к северо-западу от города Кимбе, где проживают около 18,8 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 607 км.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Угрозы цунами объявлено не было.