Миру предрекли новые землетрясения

Сейсмолог из Нидерландов Франк Хугербитс предрек некоторым странам в марте 2023 года новые мощные землетрясения. Слова ученого приводит "Российская газета", передает Day.Az.

Сообщение с прогнозом распространил научный институт SSGEOS, где работает ученый. По его словам, с 3 по 7 марта может возникнуть большая сейсмическая активность на фоне сближения планет. Подземные толчки предсказали 12 точкам планеты, магнитуда может достигнуть 8,5 и выше.

Хугербитс отметил, что в наиболее опасной зоне оказались юг Японии, Индонезия, Португалия, Греция, Пакистан, часть Северной Америки и Курильские острова. "Я не преувеличиваю и не пытаюсь посеять страх. Это лишь предупреждение", - заявил ученый.