Фабрика по переработке отходов загорелась в Мексике

Масштабный пожар вспыхнул на фабрике по переработке отходов произошел в центральной части Мексики. Местные жители увидели гигантский густой столб дыма и вызвали пожарные бригады.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, пламя молниеносно распространилось на площади в две тысячи квадратных метров. Особую сложность вызывало и то, что фабрику окружают заправочные станции. В любую секунду они могли вспыхнуть.

Пожарным удалось взять возгорание под контроль. Очаг находился на территории склада, где хранился полимер, используемый для производства пенопласта. Причины пожара выясняются.