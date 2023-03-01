https://news.day.az/world/1542498.html Арестован ИГИЛовец в Стамбуле
Арестован ИГИЛовец в Стамбуле
В ходе проведенной в Стамбуле операции арестовано лицо, занимающее высокую должность в террористической организации ИГИЛ.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространил TRT Haber.
Как говорится в сообщении, группы отдела по борьбе с террором Управления полиции Стамбула, которые провели операцию на основании информации Организации национальной разведки Турции (MİT), задержали и арестовали подозреваемое лицо под кодовым названием "Абу Хузейфа".
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