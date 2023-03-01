В Пентагоне назвали срок изготовления Ираном атомной бомбы

Иран способен изготовить атомную бомбу за 12 дней, заявил замглавы Пентагона Колин Каль. Его цитирует Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В 2018 году Ирану потребовалось бы около 12 месяцев для производства одной бомбы из запасов расщепляющих материалов. А сейчас ему потребовалось бы 12 дней", - сказал он, отметив "впечатляющий прогресс" Ирана в ядерной сфере после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

По словам замминистра обороны, для того чтобы не дать Ирану обзавестись собственным ядерным оружием, возвращение к сотрудничеству в рамках СВПД было бы лучшим вариантом из всех, но США такой вариант не рассматривают. "Я не думаю, что мы на пороге возвращения к СВПД", - подчеркнул Каль.