Вулкан Эбеко выбросил столб пепла на Курилах

Появились впечатляющие кадры с Курильских островов, где извергается вулкан Эбеко. На кадрах видно, как густые клубы черного дыма зависли над его кратером.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, пепел выбросило на высоту более двух километров, а его шлейф распространился в северо-западном направлении.

Пока непонятно, насколько будет сильным извержение, однако экстренные службы региона уже сообщили, что жителям ближайших населенных пунктов не стоит переживать, угрозы для их жизни нет.