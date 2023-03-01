https://news.day.az/world/1542505.html Вулкан Эбеко выбросил столб пепла на Курилах - ВИДЕО
Вулкан Эбеко выбросил столб пепла на Курилах - ВИДЕО
Появились впечатляющие кадры с Курильских островов, где извергается вулкан Эбеко. На кадрах видно, как густые клубы черного дыма зависли над его кратером.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, пепел выбросило на высоту более двух километров, а его шлейф распространился в северо-западном направлении.
Пока непонятно, насколько будет сильным извержение, однако экстренные службы региона уже сообщили, что жителям ближайших населенных пунктов не стоит переживать, угрозы для их жизни нет.
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