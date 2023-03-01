Китай призвал прекратить политические манипуляции вокруг происхождения коронавируса

Китай решительно выступает против любых политических манипуляций под предлогом поиска источника коронавируса. Об этом заявила в среду, 1 марта, официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Так она прокомментировала заявление директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофера Рея о том, что Вашингтон считает самой вероятной причиной начала пандемии утечку из лаборатории в китайском Ухане.

"Китай выступает решительно против того, чтобы устраивать любые формы политических манипуляций под предлогом вопроса поиска источника коронавируса", - сказала Мао Нин.

Она призвала США "уважать науку и факты и перестать политизировать вопрос отслеживания происхождения коронавируса".