В Греции объявлен трехдневный траур

Сегодня в Греции объявили трехдневный траур из-за столкновения поездов.

Как передает Day.Az, об этом сообщило местное агентство ERT News.

Отметим, что сегодня в Греции столкнулись грузовой и пассажирский поезда. В пассажирском поезде находились 346 человек, по последним данным, 36 человек погибли, пострадали 85 человек.