https://news.day.az/world/1542522.html В Греции объявлен трехдневный траур
В Греции объявлен трехдневный траур
Сегодня в Греции объявили трехдневный траур из-за столкновения поездов.
Как передает Day.Az, об этом сообщило местное агентство ERT News.
Отметим, что сегодня в Греции столкнулись грузовой и пассажирский поезда. В пассажирском поезде находились 346 человек, по последним данным, 36 человек погибли, пострадали 85 человек.
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