В ООН рассчитывают на продление зерновой сделки

Глава отдела коммуникаций Офиса координатора Организации Объединенных Наций по Черноморской зерновой инициативе сообщила ТАСС, что ООН находится в постоянном контакте с участниками Черноморской зерновой сделки и рассчитывает на ее продление после 18 марта, передает Day.Az.

По словам источника ТАСС, в данный момент ведутся переговоры со всеми сторонами инициативы с целью того, чтобы сделка продолжила реализовываться.

"Мы всех их слушаем и организуем дискуссии и переговоры для обсуждения всех этих вопросов. Мы хотим и надеемся, что инициатива продолжит действовать", - сказала она.