Британия и США объявили о стратегических проектах в области энергетики

Установочную встречу по обеспечению энергонезависимости провели в Лондоне главы энергетических ведомств Великобритании и США, сообщила пресс-служба правительства Великобритании, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Стратегический энергетический диалог между США и Великобританией предполагает встречи с компаниями, предлагающими инновационные разработки, для углубления сотрудничества объединения инвестиций.

Со стороны Великобритании в диалоге участвует министр энергетической безопасности Грант Шаппс, а со стороны США - министр энергетики Дженнифер Грэнхольм.

Министры заявили, что конфликт на Украине и необходимость отвязаться от российских энергоресурсов подхлестывают обе страны в поиске решений для обеспечения энергонезависимости.

"Обе страны закладывают основу для общего подхода к энергетике, который стимулирует рост и снижает счета для защиты бизнеса и домашних хозяйств от нестабильных рынков нефти и газа", - говорится в сообщении.

Правительство Великобритании также намерено развивать собственные энергетические мощности. Речь идет, прежде всего о строительстве крупнейшей в мире оффшорной ветровой электростанции, выработке доступной электроэнергии из возобновляемых источников для британских домов и предприятий, а также развитие атомной энергетики и инвестиции в термоядерный синтез.

В США разработчики солнечной энергетики планируют установить рекордные 29,1 ГВт коммунальных мощностей только в 2023 году, что почти втрое больше, чем в предыдущем году.

Государственный секретарь Департамента энергетической безопасности Великобритании и Net Zero Грант Шаппс сказал, что совместные энергетические проекты "откроют возможности для совместной работы британских и американских компаний на переднем крае этих технологий, а также укрепят исторические связи сотрудничества между нашими двумя странами".