Названа причина столкновения поездов в Греции

Столкновение двух поездов рядом с городом Темпи в Греции могло произойти из-за неисправной системы предупреждения, сообщил президент Федерации машинистов Организации греческих железных дорог (OSE) страны Костас Генидуниас в эфире государственного телеканала ERT, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Ничего не работает. Все делается с человеческим фактором, вручную. Мы в ручном режиме. Как мы все на трассе Афины-Фессалоники", - сказал он.

Генидуанис добавил, что если бы система оповещения была исправна, машинисты видели бы сигналы семафоров.

Трагедия произошла вечером 28 февраля. Пассажирский поезд из Салоников врезался в грузовой состав, из-за чего с рельсов сошли три пассажирских вагона и начался пожар.

Сообщается о 36 погибших и 85 пострадавших.