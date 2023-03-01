Все здания в Турции будут построены по новым стандартам

Все здания в Турции будут установлены заново, и построены по новым стандартам.

Как сообщает Day.Az, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития.

Он отметил, что проект "Национальный щит риска Турции" будет координировать министр экологии и градостроительства Мурат Курум.

По словам Эрдогана, первое заседание по этому плану будет проведено в пятницу - 3 марта.