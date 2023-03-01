https://news.day.az/world/1542551.html Все здания в Турции будут построены по новым стандартам - Эрдоган
Все здания в Турции будут построены по новым стандартам - Эрдоган
Все здания в Турции будут установлены заново, и построены по новым стандартам.
Как сообщает Day.Az, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития.
Он отметил, что проект "Национальный щит риска Турции" будет координировать министр экологии и градостроительства Мурат Курум.
По словам Эрдогана, первое заседание по этому плану будет проведено в пятницу - 3 марта.
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