Грету Тунберг вынесли с акции протеста в Осло

Полицейские вынесли шведку Грету Тунберг с акции протеста в Осло. Об этом сообщила телерадиокомпания NRK, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что полицейские начали выводить протестующих экоактивистов, которые в течение нескольких дней блокировали входы в министерства в правительственном квартале Осло.

Экоактивисты, включая саамов, протестуют против строительства ветряных электростанций в местах проживания коренного народа.

Накануне стражи порядка уже уводили протестующих от входов в некоторые министерства, но они возвращаются снова.