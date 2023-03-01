https://news.day.az/world/1542560.html Грету Тунберг вынесли с акции протеста в Осло - ВИДЕО
Грету Тунберг вынесли с акции протеста в Осло - ВИДЕО
Полицейские вынесли шведку Грету Тунберг с акции протеста в Осло. Об этом сообщила телерадиокомпания NRK, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Сообщается, что полицейские начали выводить протестующих экоактивистов, которые в течение нескольких дней блокировали входы в министерства в правительственном квартале Осло.
Экоактивисты, включая саамов, протестуют против строительства ветряных электростанций в местах проживания коренного народа.
Накануне стражи порядка уже уводили протестующих от входов в некоторые министерства, но они возвращаются снова.
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