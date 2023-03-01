Карл III лишил принца Гарри и Меган Маркл коттеджа Фрогмор

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл были лишены коттеджа Фрогмор в Виндзоре на фоне выхода скандальных мемуаров "Запасной", соответствующее решение принял король Великобритании Карл III. Об этом 1 марта пишет газета The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Букингемский дворец выдал уведомление о выселении пары, проживающей в США, когда мир содрогнулся из-за неслыханных нападок Гарри на королевскую семью <...> Это оставит их без дома в Великобритании", - указано в публикации.

Сообщается, что герцог и герцогиня Сассекские уже находятся в поисках способа вывезти свои вещи из коттеджа и переправить их в США. Известно, что ключи от Фрогмора уже были переданы принцу Эндрю, утратившему ряд титулов и свои спальные покои в Букингемском дворце после поступивших в его адрес обвинений в изнасиловании.

"Это выселение, безусловно, означает конец пребывания Гарри и Меган в Великобритании. Эндрю сопротивляется идее переехать в коттедж Фрогмор после передачи ключей на прошлой неделе. Однако это все показывает, что Гарри и Меган не в силах остановить выселение", - сообщает источник издания.

В газете также подчеркнули, что решение Карла III о выселении принца Гарри и его супруги из Фрогмора ставит под вопрос их присутствие на королевской коронации, которая пройдет в мае этого года.

Известно, что коттедж Фрогмор в Виндзоре был подарен супружеской паре решением Елизаветы II в качестве свадебного подарка.