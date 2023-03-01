Во Флориде сошел с рельсов поезд со 135 тыс. л пропана

В американском штате Флорида сошел с рельсов состав с химикатами. Как сообщает 1 марта телеканал Fox News, в цистернах состава перевозилось 135 тыс. л пропана, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Спасатели смогли перекачать опасное вещество из опрокинувшихся емкостей, другие же цистерны так и остались стоять в исходном положении после схода с рельсов. Поэтому утечки топлива удалось избежать.

Как рассказал один из спасателей, в своей работе они задействовали дроны.

"Мы смогли исследовать танкеры со всех сторон на разных уровнях. И не заметили никаких вытекающих цветных жидкостей. Поэтому уверены, что никакого ущерба окружающей среде не нанесено", - отметил специалист.

За последний месяц это уже четвертый подобный случай в США.