Во Флориде сошел с рельсов поезд со 135 тыс. л пропана
В американском штате Флорида сошел с рельсов состав с химикатами. Как сообщает 1 марта телеканал Fox News, в цистернах состава перевозилось 135 тыс. л пропана, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
Спасатели смогли перекачать опасное вещество из опрокинувшихся емкостей, другие же цистерны так и остались стоять в исходном положении после схода с рельсов. Поэтому утечки топлива удалось избежать.
Как рассказал один из спасателей, в своей работе они задействовали дроны.
"Мы смогли исследовать танкеры со всех сторон на разных уровнях. И не заметили никаких вытекающих цветных жидкостей. Поэтому уверены, что никакого ущерба окружающей среде не нанесено", - отметил специалист.
За последний месяц это уже четвертый подобный случай в США.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре